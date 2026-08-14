OFICIAL: El portero colombiano que REEMPLAZARÁ a David Ospina en Atlante

David Ospina pondrá en pausa su vínculo con los Potros de Hierro del Atlante debido a una lesión en el codo, pero el “Equipo del Pueblo” ya tiene listo al jugador que lo reemplazará para proteger la portería. Los azulgranas incorporaron a Jordán García al acordar una cesión con León antes del juego contra los Diablos Rojos del Toluca.

García es un portero colombiano de 21 años que llegó al futbol mexicano en enero de 2026 cuando los “Panzas Verdes” compraron su carta al Fortaleza CEIF de la Liga Dimayor tras apenas 14 partidos en la primera división del país sudamericano.

El nacido en El Retén, Colombia, ya tiene experiencia en la Liga BBVA MX porque jugó tres partidos en el Clausura 2026 y permitió cinco goles en contra. Ahora, será una alternativa para el entrenador Miguel Herrera, quien ha utilizado al veterano Óscar Jiménez como titular en los tres partidos del Apertura 2026.

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Jordan García ✍🏽 Firmado y listo para lo que sea con los Potros de Hierro 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/nnFBAzF5XD — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 13, 2026

¿Cuándo regresará David Ospina a jugar?

El Club Atlante emitió un comunicado en el que revela que su relación laboral con David Ospina está en pausa por la lesión de codo que podría poner en riesgo la carrera del portero de 37 años. La directiva tomó esta decisión con la salud del exseleccionado nacional como prioridad. La cuestión es que la decisión de volver a jugar o colgar los guantes, sea con Atlante o con cualquier otro club, dependerá enteramente de como avance el proceso de rehabilitación para tener un diagnóstico acertado.

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De por vida, el nacido en Medellín ha jugado para el Niza en Francia, para el Arsenal en Inglaterra, el Napoli en Italia, el Al-Nassr en Arabia Saudita y el Atlético Nacional en Colombia. Entre su palmarés se incluye tres ligas colombianas, dos FA Cup y una Coppa Italia.