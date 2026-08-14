Brian Rodríguez le pide un último requisito al América para no salir en este mercado de fichajes

La novela de Brian Rodríguez parece no tener fin en el Club América. Todo parecía indicar que el futbolista uruguayo saldría del club en este mercado de verano. Clubes brasileños, como Cruzeiro y Vasco da Gama, mostraron un interés formal para adquirir su carta. Sin embargo, las negociaciones se cayeron y, de momento, continúa formando parte de la plantilla dirigida por Guillermo Almada.

El deseo del futbolista uruguayo es cambiar de aires, pero si no aparece ninguna oferta que lo motive al cien por cien de salir de Coapa, no le quedará más remedio que permanecer un tiempo más en México. No obstante, Brian Rodríguez habría puesto una condición para cerrar la puerta y permanecer en el América durante el resto del Apertura 2026 y lo que queda de Leagues Cup.

Brian Rodríguez pide una mejora salarial para quedarse en el América

De acuerdo con información de diversos reportes, Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, buscaría negociar una nueva mejora salarial con la directiva azulcrema. Este sería el último requisito del uruguayo para descartar su salida y continuar defendiendo la camiseta del América.

El pedido aparece después de que el jugador recibiera propuestas económicas importantes desde Brasil, Países Bajos y Medio Oriente. Algunas de ellas superarían considerablemente el salario que percibe actualmente en México, situación que llevó a su entorno a solicitar una revisión de sus condiciones.

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Sin embargo, la negociación podría generar debate en Coapa. Brian renovó su contrato en octubre de 2025 y quedó vinculado con el América hasta junio de 2029. Aquel acuerdo ya había incluido un incremento salarial cercano al 35 por ciento, convirtiéndolo en uno de los extranjeros mejor remunerados del plantel.

La razón por la que se cayó su fichaje por Cruzeiro

Brian Rodríguez estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Cruzeiro. El conjunto brasileño había acordado pagar 10 millones de dólares fijos al América y otros dos millones dependiendo del cumplimiento de diferentes objetivos deportivos.

El atacante también había dado el visto bueno para continuar su carrera en Brasil. No obstante, la transferencia se cayó por diferencias entre Cruzeiro y Edgardo Lasalvia.

El representante habría solicitado una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del valor total de la operación. Esta cifra representaba entre uno y 1,5 millones de dólares, pero el modelo de pago propuesto no superó los controles internos de la institución brasileña.

El rendimiento de Brian Rodríguez respalda su pedido

El uruguayo atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al América. Durante sus primeros dos partidos de la Leagues Cup registró dos goles y dos asistencias, participando directamente en cuatro de las seis anotaciones de las Águilas.

Su rendimiento lo convirtió en uno de los jugadores más destacados del torneo binacional y en una pieza importante para Guillermo Almada. Ahora será la directiva quien deberá decidir si acepta revisar nuevamente su salario o mantiene las condiciones del contrato firmado hasta 2029.