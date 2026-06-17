OFICIAL: Jugador que recibió tarjeta roja en el México vs Sudáfrica se perdería el resto del Mundial 2026

La FIFA determinó un duro castigo para la Selección del Grupo A al confirmar una suspensión de tres partidos para el jugador que fue expulsado durante el partido inaugural del Mundial 2026 en México. La sanción disciplinaria llega como consecuencia directa de la polémica tarjeta roja que recibió en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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El incidente que desató la controversia ocurrió en la recta final del encuentro, cuando Themba Zwane, quien tenía apenas 20 minutos de haber ingresado de cambio, soltó un manotazo en el rostro del mexicano Roberto Alvarado. Tras esta acción al borde del área, el árbitro brasileño le mostró la roja directa, dejando a la escuadra africana con nueve hombres en un duelo que terminó 2-0 a favor del cuadro azteca.

La decisión arbitral no cayó nada bien en el banquillo sudafricano. Su director técnico, Hugo Broos, calificó la sanción como demasiado rigorista, argumentando que el golpe fue accidental y derivó de un bloqueo previo del jugador mexicano.

Aunque el reglamento estipula un solo juego de suspensión automática por expulsión, la FIFA utilizó su facultad para agravar la pena por considerarla una conducta antideportiva grave. Por la situacion del Grupo A, el jugador quedaría fuera del Munduial, gracias a las nulas posibilidades del conjunto africano de avanzar a la fase de eliminación dirceta.

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¿Cuándo vuelve a jugar Sudáfrica en el Mundial 2026?

La escuadra africana buscará sumar sus primeros puntos del torneo este jueves 18 de junio, cuando se enfrente a la República Checa en el Estadio Atlanta. Y cerrá su participación en el Grupo A contra Corea del Sur el miércoles 24 de junio, desde el Estadio Monterrey.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Por su parte, la Selección Mexicana continuará su camino en la segunda jornada de la justa mundialista enfrentando a Corea del Sur. Este esperado encuentro se disputará el jueves 18 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro) en la cancha del Estadio Guadalajara, donde el conjunto tricolor buscará amarrar su pase a la siguiente ronda.

El partido podrás vivirlo, EN VIVO y gRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta, por el Canal 7, de igual manera por nuestras plataformas digitales, en la App y sitio web

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