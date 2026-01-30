OFICIAL: Así se jugarán los playoffs de la UEFA Champions League 2026 con Benfica vs Real Madrid incluido
Se celebró el sorteo de la Champions League rumbo a los playoffs, dejando oficialmente partidos que causan mucha expectativa, sobre todo el Real Madrid vs Benfica.
Este viernes 30 de enero se celebró en Nyon, Suiza, el sorteo oficial de los playoffs de la UEFA Champions League, arrojando los partidos que se celebrarán en el mes de febrero, incluyendo la serie más llamativa que es el Real Madrid vs Benfica.
En este formato de la Champions League, los ocho mejor clasificados tras la Fase de Liga, tienen su boleto amarrado a los Octavos de Final y del sitio 9 al 24, se enfrentan en una instancia a jugarse a ida y vuelta que dará ocho boletos hacia los Octavos de Final.
En este formato, del 9 al 16 son cabezas de serie, los que quedaron mejor ubicados por puntos y goles; del 17 al 24 son el resto de las escuadras que abrirán los playoffs jugando en casa y cerrando en el estadio del mejor ubicado.
Estos son los equipos que descarán en playoffs de Champions League al quedar entre los mejores ocho
1 Arsenal
2 Bayern Munich
3 Liverpool
4 Tottenham
5 Barcelona
6 Chelsea
7 Sporting
8 Manchester City
Estos son todos los cruces de los playoffs de la Champions League
Mónaco vs París
Benfica vs Real Madrid
Qarabag vs Newcastle
Glimt vs Inter
Galatasaray vs Juventus
Dortmund vs Atalanta
Brujas vs Atleti
Olympiacos vs Leverkusen
Real Madrid tiene muy rápido su revancha ante el Benfica
Luego del 4-2 del pasado martes en el que el Real Madrid perdió ante el Benfica , frustrando su deseo de ir directo a Octavos de Final y escapar de los playoffs, los merengues tienen la chance de saldar esas cuentas y de paso eliminar a los portugueses.
Pero el equipo de Mourinho no es débil y ya lo demostró y haber entrado en el sitio 24 tampoco es un sinónimo que Benfica es el peor de los 24 que siguen con vida en esta temporada.
Simplemente el futbol, la suerte y en la Champions se dará este duelo, que al final de no favorecer al equipo merengue, será una verdadera crisis la que se atraviesa recordando que se buscó que cepillando a Xabi Alonso, se podría reparar la campaña con Arbeloa.
