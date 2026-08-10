OFICIAL: Julián Álvarez superó la revisión médica y se une a su equipo

Julián Álvarez volvió a estar en el centro de la atención después de varios días marcados por rumores sobre una transferencia. El delantero argentino tenía que reincorporarse a los trabajos de pretemporada y finalmente cumplió con el paso que estaba previsto para este lunes.

El protagonista del mercado de pases fue Julián Álvarez con sus declaraciones. Ahora la “Araña” superó la revisión médica y quedó listo. El atacante realizó los exámenes en Madrid, como parte de la incorporación escalonada de los futbolistas que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Julián Álvarez ya cumplió con la revisión médica

El delantero argentino acudió al Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria para realizar las tradicionales pruebas de esfuerzo previo a cada temporada. Los estudios forman parte del proceso de regreso de los jugadores del Atlético Madrid después del periodo de descanso posterior al Mundial. Es decir, todo indica que Julián Álvarez seguirá en el “Colchonero”.

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Tras completar la revisión, la “Araña” quedó disponible para incorporarse al trabajo de pretemporada. Su regreso se produce mientras continúa la expectativa alrededor de su futuro, después de las declaraciones que realizó durante el Mundial.

La millonaria suma de dinero que pide Atlético de Madrid por Julián Álvarez|Crédito: @Atleti / X

El delantero todavía tiene una conversación pendiente

La situación también tiene un componente deportivo. Álvarez tenía previsto conversar con Diego Simeone para explicarle su postura, pero el entrenador argentino se tomó unos días de descanso después de la gira realizada por Seúl. El cuerpo técnico tiene previsto retomar los entrenamientos el miércoles.

Julián Álvarez vuelve a trabajar con el plantel

El Atlético de Madrid organizará diferentes sesiones y horarios durante estos primeros días. La planificación dependerá de las condiciones de cada jugador y de las decisiones del cuerpo técnico encabezado por Simeone.

Mientras tanto, el delantero ya dio el primer paso. Superó la revisión médica y volvió a quedar a disposición de su equipo, a la espera de comenzar los entrenamientos y de conocer qué ocurrirá con los rumores que rodean su futuro.

Por ahora, la revisión médica confirmó que Álvarez está listo para iniciar nuevamente la preparación. A pesar de decir que “lo mejor para todos es una transferencia”, Julián tendría un tiempo más en el Atlético de Madrid.

