OFICIAL: Julián Álvarez confirmó que quiere cambiar de equipo tras el Mundial 2026

Argentina le ganó 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras Lionel Messi fue noticia por los goles, Julián Álvarez se puso en boca de todos por lo que dijo al finalizar el encuentro. Pues “la Araña” aseguró que quiere cambiar de equipo al finalizar el torneo de selecciones más importante.

Mientras Argentina es una de las selecciones ya clasificadas a 16avos de final, resulta que Julián Álvarez fue el único jugador que habló sobre algo ajeno al equipo. Pues el delantero de 26 años sostuvo que quiere que se dé una transferencia porque quiere cumplir su sueño.

Esto dijo Julián Álvarez sobre irse del Atlético Madrid

“La verdad no sé qué va a pasar. No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme o hacerme el otro, la verdad trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó Julián Álvarez en zona mixta en el post partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Real Madrid, Barcelona y PSG están interesados en Julián Álvarez

Durante las últimas semanas se reportó el interés de los dos equipos más grandes de España y del más grande de Francia. El Atlético Madrid pagó 75 millones de euros para comprarlo desde el Manchester City y el Real Madrid ofreció 150 Md€ para ficharlo, pero el “Colchonero” lo rechazó. El Barcelona y el PSG de Luis Enrique serían dos destinos posibles.

Las palabras de Julián Álvarez. ‼️ pic.twitter.com/mjwH4fiTj8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Los números de Julián Álvarez en el Atlético Madrid

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid han sido los siguientes:

Partidos jugados: 106

Encuentros como titular: 89

Goles convertidos: 49

Asistencias aportadas: 17

Tarjetas recibidas: 8 amarillas y 0 rojas

Títulos ganados: 0

TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

