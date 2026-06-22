OFICIAL: Pumas está cerca de anunciar el fichaje de argentino CAMPEÓN DEL MUNDO en 2022

Tras días de especulaciones y tras la salida de Efraín Juárez del banquillo universitario, la directiva de Pumas ha confirmado oficialmente la llegada de Esteban Solari como nuevo director técnico. Sin embargo, el movimiento no llega solo: el proyecto del "Tano" en Ciudad Universitaria viene respaldado por una pieza clave que añade un brillo especial a su cuerpo técnico: Rodrigo Barrios, preparador físico que ostenta el título de Campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

La incorporación de Rodrigo Barrios al equipo de trabajo de Solari no es menor. Barrios, quien fue una pieza fundamental en el engranaje físico de la "Scaloneta" durante la conquista del Mundial en tierras árabes, decidió emprender una nueva aventura en México tras su paso conjunto por el Pachuca durante el último torneo. La directiva auriazul ha apostado por Esteban Solari y seguramente será el paquete completo que incluirá a Rodrigo Barrios.

El reto de Solari en su "segunda casa"

Esteban Solari no es un desconocido en el entorno de Pumas. El argentino es recordado con mucho cariño por la afición universitaria, tras su exitoso paso como delantero entre 2007 y 2008, periodo en el que logró registrar 25 goles. Ahora, el "Tano" asume el reto de tomar las riendas de un equipo que rozó la gloria en el Clausura 2026, cayendo en la final ante Cruz Azul. La misión es clara: estabilidad y resultados a largo plazo. Por ello, ambas partes han acordado un contrato de dos años (cuatro torneos cortos), blindando así un proyecto que busca cimentar una nueva identidad futbolística.

Expectativas para el Apertura 2026

La llegada de este cuerpo técnico, con la vasta experiencia internacional de Barrios en la preparación física y la visión estratégica de Solari, ha generado una ola de optimismo entre la afición felina. Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico ya se encuentra analizando la plantilla para realizar los ajustes necesarios. El debut oficial de este nuevo proceso tendrá un sabor especial, pues está programado para el 18 de julio de 2026, enfrentando precisamente al Pachuca, el último equipo que dirigió el estratega argentino antes de aceptar este desafío en el Pedregal.

Pumas se prepara para una nueva era, esperando que la experiencia mundialista de su equipo técnico sea el catalizador que los lleve finalmente a levantar el trofeo de liga.

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