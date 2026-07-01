OFICIAL: La FECHA y HORARIO del Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina de los 16avos del Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina superaron con éxito la primera ronda de la Copa del Mundo 2026 y ahora se medirán en los dieciseisavos de final. Ambas escuadras lograron su boleto a la fase de eliminación directa tras mostrar argumentos sólidos, aunque trazando caminos muy distintos en sus respectivos sectores.

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La selección de las Barras y las Estrellas avanzó como líder del Grupo D con seis unidades. El equipo amarró su clasificación gracias a dos triunfos importantes en el arranque del torneo: una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay y un sólido 2-0 frente a Australia, esta cosecha de puntos les permitió avanzar en la cima pese a caer 2-3 ante Turquía en su último compromiso de la primera fase.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina consiguió su pase a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares de la competencia. El cuadro europeo cerró su participación en el Grupo B con cuatro unidades, producto de un triunfo clave de 3-1 ante Qatar, un empate y un descalabro, logrando sobrevivir en un sector que fue dominado por Suiza y Canadá.

El duelo a matar o morir entre estadounidenses y bosnios se disputará este 1 de julio a las 18:00 horas (hora del centro de México). El escenario para este encuentro de eliminación directa será el Estadio del Área de la Bahía en Santa Clara, California, donde solo uno mantendrá vivo el sueño mundialista.

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

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