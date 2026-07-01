ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana se pronuncia tras el retraso del partido

El crucial duelo de eliminación directa entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tuvo que ponerse en pausa debido a las intensas lluvias y tormenta electrica en la cancha del Estadio Ciudad de Mexico. Los miles de aficionados que esperaban con ansias el pitazo inicial se encontraron con la noticia de que el mal clima impediría arrancar el encuentro en su horario originalmente previsto a las 19:00 (hora del centro de México).

Ante la incertidumbre, las Seleccion Nacional de México emitió un mensaje oficial para mantener informados a los seguidores: "Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa. Mantente atento a las canales de la FIFIA y nuestros canales oficiales para conocer cualquier actualización. "

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Tras evaluar las condiciones del terreno de juego y la mejora en el clima, la FIFA confirmó de manera oficial que el encuentro se jugará a las 20:00, hora del centro de México.

Se confirmó de igual manera, que no habrá pausa de hidratación durante el partido.



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