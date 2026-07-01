Hernán Galíndez: él es el argentino que juega con Ecuador y podría complicar a México

En el crucial encuentro de los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre México y Ecuador, el seleccionado sudamericano presenta una figura bajo los tres palos que conoce a la perfección el peso de la responsabilidad. La mención es para Hernán Galíndez, el portero de 39 años se ha consolidado como la primera opción para el entrenador Sebastián Beccacece, superando en la consideración a Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. ¿Podrá el combinado local frenar el gran momento que atraviesa el "1" adversario?

Galíndez llega a este duelo decisivo con rodaje en el fútbol argentino, militando actualmente en el club Huracán. Su presencia en el arco no es circunstancial; el portero se ha convertido en una pieza clave dentro de la estructura deportiva del seleccionado local, asumiendo un rol de liderazgo fundamental tras haber enfrentado ya a rivales como Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el certamen.

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|Instagram: Hernán Galíndez

¿Por qué Hernán Galíndez ataja para Ecuador?

La relación de Galíndez con Ecuador es profunda y se cimentó a lo largo de casi 12 años viviendo y desarrollándose en el fútbol local. Este fuerte sentido de pertenencia y su trayectoria profesional le permitieron obtener la nacionalidad ecuatoriana necesaria para defender los colores del país en esta Copa del Mundo.

Su extensa trayectoria profesional incluye:



2008 - 2010: Rosario Central, Argentina.

Rosario Central, Argentina. 2010: Quilmes, Argentina.

Quilmes, Argentina. 2011: Rosario Central, Argentina.

Rosario Central, Argentina. 2012 - 2021: Universidad Católica, Ecuador.

Universidad Católica, Ecuador. 2022: Universidad de Chile, Chile.

Universidad de Chile, Chile. 2022 - 2023: Aucas, Ecuador.

Aucas, Ecuador. 2024 - actualidad: Huracán, Argentina.

¿Cuándo se jugaría México vs. Ecuador tras la cancelación?

El protocolo FIFA indica que cada 30 minutos se revisan los radares para saber si hay rayos cerca. Si en ese análisis cada 30 minutos se siguen detectando tormentas eléctricas, se sigue postergando el inicio por otros 30’. El duelo se retrasa del horario oficial pactado (19hs) por culpa del clima.

De este modo, es oficial que México vs. Ecuador se jugará a las 8 p. m. (sujeto a lo que se observe en los radares climáticos en el momento previo).