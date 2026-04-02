ÚLTIMA HORA: FIFA autoriza a América, Chivas y Monterrey usar sus estadios hasta esta fecha límite en el Clausura 2026

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Liga BBVA MX informó que la FIFA respondió a sus solicitudes para una extensión en las fechas de entrega de los estadios mundialistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La FIFA ha autorizado la extensión en las fechas de entrega de los estadios mundialistas en México, lo que impacta directamente en la planificación de la fase final del Clausura 2026. Esta medida permitirá que los recintos continúen operando por algunas semanas más antes de ser entregados.

En el caso del Estadio Ciudad de México, se ha establecido como fecha límite el 13 de mayo. Esta prórroga abre la posibilidad de que el inmueble sea utilizado en instancias avanzadas de la Liguilla, ya sea el Club América o un eventual regreso aún no confirmado de Cruz Azul.

Por su parte, el Estadio Akron (Estadio Guadalajara) también contará con autorización hasta el 13 de mayo, lo que permitiría a Chivas jugar en su sede hasta una eventual semifinal.

Todo cambia, con El Estadio BBVA (Estadio Monterrey), es el recinto que recibió una extensión mayor, con fecha límite hasta el 17 de mayo.

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¿Hasta qué instancia de la Liguilla del Clausura 2026 se jugaría?

Con este ajuste en las fechas, los estadios de Ciudad de México y Guadalajara podrían albergar partidos hasta la ida de las semifinales para equipos como América, Cruz Azul (aún sin confirmar) y Chivas. En el caso de Monterrey, al contar con más tiempo autorizado, el inmueble podría ser utilizado incluso hasta una eventual semifinal de vuelta.

El calendario establece que la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, comenzará el 11 de junio, por lo que, en caso de que alguno de estos equipos avance a la final del torneo, tendría que disputar esa instancia en una sede alterna, fuera de los estadios contemplados para la justa mundialista

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