¿Hirving ‘Chucky’ Lozano a la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Una filtración confirmaría la participación del jugador mexicano

Una filtración difundida en redes sociales ha revelado el supuesto cromo de Hirving ‘Chucky’ Lozano para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que ha reactivado las especulaciones sobre su posible regreso a la Selección Mexicana de cara al Mundial.

La imagen, muestra al atacante con el uniforme nacional, que incluiría sus datos personales y elementos gráficos característicos de la colección.

El cromo presenta un fondo en tonos verdes con el número “26” en gran formato, acompañado por detalles como su fecha de nacimiento, estatura y peso, además de su equipo más reciente, San Diego FC. También se observan la bandera de México y el logotipo de Panini.

Pese a la difusión de esta imagen, es importante señalar que la aparición de Lozano en un posible diseño del álbum no confirma su convocatoria oficial al Mundial. Hasta el momento, no existe una lista definitiva por parte del cuerpo técnico, por lo que su presencia en la justa sigue sin estar asegurada.

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La situación actual de Hirving Lozano es sumamente compleja y no le favorece de cara al Mundial

El atacante mexicano atraviesa un periodo de total incertidumbre tras su separación del San Diego FC; según fuentes cercanas al club, el 'Chucky' ha sido marginado de los entrenamientos grupales a pesar de contar con un contrato vigente.

Esta ruptura con la directiva parece derivar de diferencias irreconciliables sobre su rol dentro del plantel y el manejo de su imagen comercial.

El propio jugador ha compartido en sus redes sociales sesiones de entrenamiento individual en una cancha privada, confirmando que trabaja por su cuenta y completamente alejado del equipo.

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La última convocatoria oficial de Hirving ‘Chucky’ Lozano con la Selección Mexicana

El último llamado oficial de Lozano se registró en septiembre de 2025, cuando fue considerado para la Fecha FIFA en la que México enfrentó a Japón y Corea del Sur, marcando su regreso tras más de un año de ausencia.

Previamente, en junio de 2025, formó parte de una prelista ampliada rumbo a la Copa Oro, en la que México disputó partidos amistosos ante Suiza y Turquía. Antes de ese periodo, su última participación relevante se dio en la final de la Concacaf Nations League 2024 frente a Estados Unidos.

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¿Cuánto cuesta y cuándo sale el álbum del Mundial Panini?

De cara al lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026, se han dado a conocer los precios estimados de los distintos formatos y paquetes disponibles en México:



Sobre individual con 7 estampas: 25 pesos

Álbum de pasta blanda: 99 pesos

Álbum de pasta dura: 349 pesos

Caja con 10 sobres: 250 pesos

Caja con 100 sobres: 2,500 pesos

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, se espera que el álbum de Panini llegue al mercado la segunda quincena de Mayo.

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