¡OFICIAL! La MLB regresa a México para la temporada 2026

La Major League Baseball (MLB) confirmó su regreso a la Ciudad de México para la temporada 2026 con una nueva edición de la Mexico City Series. Los Arizona Diamondbacks, enfrentarán a los San Diego Padres, los días 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El Harp Helú ya ha albergado dos series oficiales de temporada regular de ls MLB, la primera fue en 2023, cuando los San Diego Padres enfrentaron a los San Francisco Giants el 29 y 30 de abril, en lo que se convirtió en la primera visita oficial de MLB a la capital.

Ese primer juego quedó marcado por los 11 jonrones entre ambos equipos, un número influido por las condiciones de altitud de la Ciudad de México. La segunda serie llegó en 2024, con los Houston Astros y los Colorado Rockies enfrentándose el 27 y 28 de abril, manteniendo la buena respuesta del público.

Para 2026, los Padres regresan al recinto donde ya han jugado y que conocen bien, mientras que los Diamondbackstendrán su primera aparición en este estadio. Aun así, Arizona no es ajeno al país: de hecho, es la franquicia con más partidos disputados en México en la historia de la MLB, lo que ha fortalecido su relación con los aficionados mexicanos a lo largo de los años.

Nuestro hogar lejos de casa. pic.twitter.com/Pwd5HPPkxI — San Diego Padres (@Padres) December 10, 2025

Un estadio de a la altura

El Estadio Alfredo Harp Helú fue construido bajo los estándares de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los bicampeones Diablos Rojos del México, por lo que está completamente equipado para recibir juegos internacionales. Cuenta con una capacidad oficial de 20,062 personas, incluyendo 11,500 asientos cubiertos y 8,500 espacios en el outfield. Su diseño tipo anfiteatro al aire libre y su arquitectura moderna lo convierten en uno de los recintos más destacados del béisbol en el país y de Latino América.

Un aspecto determinante para las series disputadas en la Ciudad de México es la altitud, ya que el estadio se encuentra a más de 7,300 pies sobre el nivel del mar. Esta condición hace que el aire sea menos denso, lo que permite que la pelota viaje más lejos. Esto se reflejó claramente en la serie de 2023, donde el alto número de cuadrangulares se convirtió en uno de los temas principales.

Aunque la MLB ha organizado otras series en México, sobre todo en Monterrey, las únicas celebradas en el Estadio Alfredo Harp Helú han sido las de 2023, 2024 y ahora las programadas para 2026. Con esta nueva edición, la MLB refuerza su presencia en el país y mantiene el crecimiento de su agenda internacional.

¿Cuándo salen los boletos par la Mexico City Series 2026?

Los boletos para esta edición de la Mexico City Series saldrán a la venta el 19 de enero, únicamente a través de Ticketmaster, y se espera una fuerte demanda por el interés que han generado las series anteriores.

La capital mexicana volverá a ser el epicentro del béisbol de Grandes Ligas, con dos equipos conocidos por la afición local y el estadio mas modernos de América Latina, que ya ha demostrado ser escenario ideal para juegos con alta producción ofensiva y gran ambiente.