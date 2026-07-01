OFICIAL: La NOVENA selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026

Desde la cancha del Estadio Seattle, Senegal y Bélgica regalaron un choque vibrante y lleno de emociones que se tuvo que definir desde los 11 pasos en el tiempo extra.

La escuadra africana impuso condiciones desde la primera mitad. Al minuto 24, Habib Diarra adelantó a los Leones con una gran definición para irse al descanso con la ventaja mínima. Para el complemento, Ismaïla Sarr parecía sentenciar la eliminatoria tras batir a Thibaut Courtois al 51’ y colocar el 2-0 en la pizarra.

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Sin embargo, Bélgica sacó el orgullo y, con el corazón en la mano, logró emparejar los cartones en un lapso de apenas tres minutos gracias a los letales cobros de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, forzando la prórroga.

El dramatismo puro llegó en el tiempo extra. Tras una revisión en el VAR, el árbitro central señaló una falta dentro del área senegalesa. El encargado de cobrar fue nuevamente Tielemans, quien no perdonó desde el manchón penal y selló el boleto de Bélgica a los octavos de final.

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¿Cuándo vuelve a jugar Bélgica?

Tras la resolucion de la primer partido de la llave, el equipo de Bélgica, se enfrentará al ganador entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, el próximo lunes 6 de julio a las 18:00 horas (hora del centro de México) desde la cancha del Estadio Seattle, en los octavos de final del Mundial 2026.

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