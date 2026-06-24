OFICIAL: La Panamá de ‘Coco’ Carrasquilla, jugador de Pumas, queda eliminada del Mundial 2026

La Selección de Panamá ha quedado matemáticamente eliminada del Mundial 2026 tras no poder sumar puntos en sus dos primeras jornadas dentro del Grupo L.

El equipo canalero tuvo un andar complicado en sus primeras presentaciones, ya que en la jornada inaugural cayeron derrotados por la mínima diferencia de 1-0 ante Ghana. Posteriormente, en su segundo compromiso disputado el 23 de junio, volvieron a tropezar por 1-0, esta vez frente a Croacia en la ciudad de Toronto, tras una anotación de Ante Budimir en el minuto 54.

La razón por la que ya están eliminados radica en que, al registrar cero puntos y cero goles a favor después de dos partidos, se han quedado sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Incluso si logran ganar su último partido de la fase de grupos frente a Inglaterra y suman tres puntos, no les alcanzaría para clasificar, esto se debe a que Croacia ya cuenta con tres unidades y, al haber ganado el enfrentamiento directo entre ambos, tiene a su favor el principal criterio de desempate. Esta situación condena matemáticamente a los canaleros a terminar en el fondo de su sector, sin importar el resultado de la tercera fecha.

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¿Por qué no jugó el "Coco" Carrasquilla, jugador de Pumas?

Una de las grandes bajas para Panamá en estos duelos cruciales fue la ausencia de Adalberto "Coco" Carrasquilla en el terreno de juego. El mediocampista del Club Universidad Nacional (Pumas) llegó a la convocatoria mundialista arrastrando un problema físico. Poco antes de concentrarse con su selección, estudios médicos confirmaron que el jugador sufrió un tirón en el aductor izquierdo tras finalizar su participación en la Liga MX.

Aunque la federación panameña tomó la decisión de mantenerlo en la lista oficial de 26 jugadores para el Mundial con la esperanza de que su recuperación fuera rápida y oportuna, la gravedad de la lesión no cedió a tiempo. En consecuencia, Carrasquilla no logró estar en condiciones físicas óptimas para saltar a la cancha ni sumar minutos en estos dos primeros juegos donde la escuadra centroamericana se jugaba la permanencia en el torneo.

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Selecciones eliminadas a hoy, 23 de junio de 2026

Con la segunda jornada de la Fase de Grupos llegando a su cierre, ya hay varias selecciones que se han quedado sin posibilidades matemáticas de llegar a los dieciseisavos de final.

Al no lograr sumar puntos en sus dos primeros compromisos, la lista de escuadras que se despiden prematuramente de la Copa del Mundo incluye a Panamá por el Grupo L, a Haití compitiendo en el Grupo C, a Turquía dentro del Grupo D, a Túnez en el Grupo F y finalmente a Jordania en el Grupo J.

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