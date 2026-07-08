OFICIAL: La Selección Mexicana anuncia a su nuevo entrenador para el Mundial 2030

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha anunciado oficialmente que Rafael Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México. Esta decisión fue comunicada esta mañana y forma parte del plan deportivo que busca preparar al equipo para la próxima Copa del Mundo.

La llegada de Rafael Márquez no es una sorpresa, ya que forma parte de un plan de trabajo ordenado. Desde agosto de 2024, Márquez ha trabajado muy cerca del equipo, pues fue auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial 2026 u durante la misma Copa. Gracias a esto, el exjugador ya conoce perfectamente cómo funciona la Selección y los retos que tiene por delante.

La FMF también aprovechó para agradecer a Javier Aguirre por su trabajo y liderazgo. Bajo el mando de Aguirre, la Selección logró ganar la Concacaf Nations League y la Copa Oro, además de hacer un papel destacado en el Mundial 2026, donde el equipo avanzó a octavos de final después de una fase de grupos perfecta.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Experiencia de Rafa Márquez como DT:

La experiencia de Rafael Márquez en la dirección técnica se ha forjado principalmente en el entorno europeo, destacando su labor formativa en las categorías inferiores del Real Alcalá. Este primer acercamiento le permitió comprender los fundamentos de la enseñanza futbolística y el desarrollo de talento joven antes de dar un paso crucial en su carrera al asumir el mando del Barça Atlètic, el equipo filial del FC Barcelona, donde enfrentó la exigencia táctica y competitiva de una de las instituciones más importantes del mundo, consolidando así sus propias ideas y métodos de trabajo en el campo.

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