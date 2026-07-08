“Detesto a los mexicanos”, polémica frase de un periodista argentino durante programa EN VIVO

Durante una emisión en vivo, el periodista y analista político argentino Eduardo Feinmann arremetió contra México al ser cuestionado sobre su preferencia en el partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde el conjunto mexicano se enfrentó a Inglaterra.

Sin provocación aparente, Feinmann expresó su abierta opinión hacia el país, utilizando lenguaje ofensivo y descalificando la cultura mexicana. El comunicador argumentó que los mexicanos sienten envidia de los argentinos y los criticó duramente por su desempeño futbolístico. Su compañero de set, Ignacio Ornell, se sumó a las burlas, respaldando las declaraciones de Feinmann y celebrando la derrota del equipo mexicano.

“Detestables esos tipos, detestables. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentino no solamente en el futbol, en todo, nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da… Y menos en el futbol, de verdad son de madera”, señaló.

Reacciones ante los insultos

Las palabras del periodista generaron un rechazo generalizado en diversas plataformas digitales. Incluso usuarios de origen argentino se distanciaron de sus comentarios, enfatizando que no reflejan el sentir general de su nación. Asimismo, distintos comunicadores mexicanos manifestaron su desacuerdo ante las ofensas vertidas en el espacio televisivo.

Antecedentes

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Feinmann genera controversia en el contexto de la Copa del Mundo. Previamente, tras el encuentro entre México y Ecuador en Dieciseisavos de Final, el conductor afirmó, sin presentar pruebas, que jugadores ecuatorianos habían recibido amenazas de muerte por parte de un cártel mexicano para manipular el resultado del partido. Dichas acusaciones fueron rotundamente desmentidas poco después por la Federación Ecuatoriana de Futbol.

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