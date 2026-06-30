OFICIAL: La tercera SELECCIÓN calificada a los Octavos de Final del Mundial 2026

La garra guaraní volvió a hacer historia en una Copa Mundial de la FIFA. Alemania dominó el partido desde el pitazo inicial, asfixiando a Paraguay con la posesión del balón y arrinconándolos en su área.

Sin embargo, contra toda lógica, la Albirroja golpeó primero, fue al minuto 42, Julio Enciso aprovechó un descuido defensivo y sacó un remate fulminante de cabeza que abrió el marcador antes del descanso.

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En la segunda mitad, la superioridad alemana se volvió abrumadora. La insistencia europea finalmente rindió frutos al minuto 64, cuando Kai Havertz encontró el espacio en el área y definió con frialdad para anotar el merecido empate.

A partir de ahí, el ritmo del partido se estancó. Alemania continuó atacando sin encontrar profundidad, mientras que Paraguay plantó un muro impenetrable, aguantando el resultado estoicamente durante la prórroga para llevar todo a los tiros penales.

Desde los once pasos, la tensión llegó al límite en la muerte súbita. Fue entonces cuando la puntería alemana falló; Paraguay, jugando con el corazón en la mano, no perdonó y selló un dramático 4-3 definitivo que dejó a los germanos fuera del torneo de la mano de José Canale.

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Paraguay elimina a Alemania en penales tras un duelo lleno de emociones | Resumen Express

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay?

Tras la hazaña, la Albirroja ya espera en la siguiente ronda al ganador de la llave entre Francia y Suecia. El crucial encuentro se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como escenario el Estadio de Filadelfia.