Alemania vs Paraguay HOY EN VIVO y ONLINE: Ver GRATIS el resultado de la transmisión del lunes 29 de junio, partido de los 16vos de final del Mundial 2026; marcador, alineaciones y goles por internet

Alemania y Paraguay se enfrentan hoy en el Estadio Boston por la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora, en la batalla por los 16vos, dos selecciones de diferentes continentes lucharán por seguir con sus aspiraciones en el torneo más importante del futbol internacional.

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Alineaciones Alemania vs Paraguay

Alemania: POR CONFIRMAR

Paraguay: POR CONFIRMAR

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Pronóstico Alemania vs Paraguay

El choque de eliminación directa entre Alemania y Paraguay en el Estadio Boston presenta un clásico duelo de estilos donde muchos esperan que el poderío ofensivo europeo se imponga a la aguerrida defensa sudamericana.

Aunque la Albirroja, que llega a esta instancia tras una fase de grupos sufrida y con una cuota goleadora mínima, buscará frustrar el ataque rival cerrando espacios y apostando por el contragolpe, los pronósticos sostienen que la amplia jerarquía individual del equipo de Julian Nagelsmann terminará marcando la diferencia.

Con el talento de sus figuras que tratarán de desgastar constantemente a la zaga guaraní, el esfuerzo físico podría pasarle factura a los sudamericanos en la segunda mitad, permitiendo que la máquina teutona abra finalmente el cerrojo para sellar un esperable 2-0 a favor de Alemania, que les de su boleto a los octavos de final.

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