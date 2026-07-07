OFICIAL: La última selección calificada a los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección Nacional de Suiza venció en penales a su similar de Colombia y se enfrentará a la Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
Adiós al combinado colombiano de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro sudamericano fue derrotado en penales por la Selección Nacional de Suiza y se despidió de la justa veraniega. Partido sumamente parejo de principio a fin que tuvo que definirse desde los 11 pasos y ahí, el combinado europeo fue más contundente. Camilo Hernández y Davinson Sánchez fueron los colombianos que erraron ante un Gregor Kobel que se fajó en su arco.
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Triste final para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo ante un cuado helvético que nunca se puso nervioso. Granit Xhaka y compañía contuvieron a u combinado colombiano lleno de talento que no pudo descifrar la maquinaria suiza. Con este resultado, los europeos se citarán con el único combinado americano que queda en competición; la Argentina de Lionel Messi. Por si fuera poco, de los ocho invitados a cuartos de final, solo dos no son del 'Viejo Continente'; Marruecos y la Albiceleste.
Cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 9 de julio 2026
- Francia vs Marruecos
14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)
Viernes 10 de julio 2026
- España vs Bélgica
13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles
Sábado 11 de julio 2026
- Noruega vs Inglaterra
15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami
- Argentina vs (Suiza o Colombia)
19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City