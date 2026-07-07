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OFICIAL: La última selección calificada a los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección Nacional de Suiza venció en penales a su similar de Colombia y se enfrentará a la Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

Cuartos de final del Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Adiós al combinado colombiano de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro sudamericano fue derrotado en penales por la Selección Nacional de Suiza y se despidió de la justa veraniega. Partido sumamente parejo de principio a fin que tuvo que definirse desde los 11 pasos y ahí, el combinado europeo fue más contundente. Camilo Hernández y Davinson Sánchez fueron los colombianos que erraron ante un Gregor Kobel que se fajó en su arco.

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Triste final para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo ante un cuado helvético que nunca se puso nervioso. Granit Xhaka y compañía contuvieron a u combinado colombiano lleno de talento que no pudo descifrar la maquinaria suiza. Con este resultado, los europeos se citarán con el único combinado americano que queda en competición; la Argentina de Lionel Messi. Por si fuera poco, de los ocho invitados a cuartos de final, solo dos no son del 'Viejo Continente'; Marruecos y la Albiceleste.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio 2026

  • Francia vs Marruecos
    14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

  • España vs Bélgica
    13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

  • Noruega vs Inglaterra
    15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami
  • Argentina vs (Suiza o Colombia)
    19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City
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