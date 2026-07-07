Esta jugada de Argentina debió haber sido penal a favor de Egipto, según las redes sociales

Lionel Messi se adueñó de la cima de la tabla de goleo histórica y Argentina logró una remontada épica luego de ir 0-2 a terminar 3-2. Sin embargo, este partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo algunas polémicas arbitrales. Según algunos usuarios de redes sociales, una jugada debió haber sido penal para Egipto.

Francois Letexier, árbitro de Francia del cual Lionel Scaloni había hablado, consideró que no hubo infracción en el área de Argentina y, de esa manera, usuarios en las redes sociales señalaron que fue una gran polémica. Además, posteriormente a esa jugada, se dio el gol de Enzo Fernández para marcar el 3-2 de la remontada.

Una por una: todas las polémicas de Argentina vs. Egipto

Manotazo de Nahuel Molina: algunos usuarios en redes sociales señalaron que Nahuel Molina Lucero le dio un golpe con su mano abierta en el rostro a un jugador de Egipto cuando este último intentó girar hacia el otro lado.

algunos usuarios en redes sociales señalaron que Nahuel Molina Lucero le dio un golpe con su mano abierta en el rostro a un jugador de Egipto cuando este último intentó girar hacia el otro lado. Gol anulado a Egipto: el encuentro iba 1-0 y podía haber sido 2-0 pero el gol se anuló por una falta inicial a Lisandro Martínez. Algunos usuarios en redes sociales aseguran que había sido un pisotón mínimo, que no ameritaba sanción.

Penal no cobrado a Egipto: cuando el duelo iba 2-2, Alexis Mac Allister tocó con su brazo a un rival en el área.

cuando el duelo iba 2-2, Alexis Mac Allister tocó con su brazo a un rival en el área. Penal no cobrado a Egipto: en la misma jugada que la anterior, el rebote le cayó a Salah, pero Julián Álvarez le quitó el balón. El árbitro no sancionó infracción.

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Para la teoría conspirativa estas acciones son iguales para la realidad no.. esta es una magnífica explicación q comparto plenamente! https://t.co/YSMytbeFLK — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 7, 2026

Los resultados de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina fue líder del Grupo J. Pues ganó todos sus partidos de la fase de grupos. Luego eliminó a Cabo Verde en los 16avos de Final, llegando a tiempo extra. Por último, logró una remontada agónica ante Egipto.

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

Argentina vs. Suiza / Colombia — Cuartos de Final

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