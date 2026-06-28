OFICIAL: La única selección que no anotó en el Mundial 2026

Triste Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección de Panamá, el conjunto centroamericano fue derrotado tres veces seguidas en la fase de grupos y de paso, fue el único combinado nacional que no anotó un solo tanto en poco más de 270 minutos. Los pupilos de Thomas Christiansen dejaron buenas sensaciones en las eliminatorias de la Concacaf, sin embargo, la justa veraniega fue una prueba de fuego que no pudieron superar.

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Con un sector tan parejo como le tocó a los canaleros, era complicado ver a Panamá en la ronda de 16avos de final en el Mundial 2026. Inglaterra llegaba como favorito para quedarse con el liderato (cosa que consiguipo) y se veía que Croacia y Ghana se pelearían el subliderato, a la postre, el cuadro europeo le ganó el mano a mano a las Estrellas Negras. Volviendo al tema de los panameños, cayó por la mínima ante los africanos y los croatas, mientras que, los británcos le metieron dos.

Resultados de Panamá en el Mundial 2026

Ghana 1-0 Panamá

Croacia 1-0 Panamá

Inglaterra 2-0 Panamá

Curazao y Haití con gol

Las otras dos selecciones de la Concacaf que calificaron al Mundial 2026 vía eliminatoria si anotaron en la justa internacional. Curacao sorprendió con su tanto histórico frente a Alemania y por si fuera poco, le sacó un punto a Ecuador en un partido muy llamativo. Por otro lado, Haití dejó gratas sensaciones ante Escocia y Marruecos, de hecho, le anotó dos goles al actual monarca de África.

Finalmente, Concacaf tendrá que conformarse con solo tres selecciones en la ronda de eliminación directa; Canadá, Estados Unidos y México. El cuadro de la Hoja de Maple enfrentará a Sudáfrica, los pupilos de Mauricio Pochettino harán lo propio con Bosnia y nuestro combinado nacional recibirá a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.