Así terminó el Grupo L del Mundial 2026, tras los juegos de Panamá vs Inglaterra y Croacia vs Ghana

Terminaron los partidos del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hasta los últimos minutos se definieron los puntos con los que terminaba cada selección, Croacia y Ghana no dieron tregua en ningún momento y pelearon hasta el último minuto por llevarse el resultado del partido.

¿Cómo queda el grupo L tras la última jornada?

Con 7 puntos Inglaterra, el cuadro dirigido por Thomas Tuchel termina líder de Grupo tras vencer 2-0 en la última jornada a la selección de Panamá, empató en la segunda jornada ante Ghana y venció a Croacia 4-2. De esta manera aseguraron su participación en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su rival en estos momentos será Senegal.

En segunda posición llega Croacia, su camino en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ no fue sencilla, tuvo un amargop debut al caer 4-2 ante la selección de Inglaterra, Panamá fue su segundo rival y lo derrotó al vencerlos 1-1 con gol de Ante Budimir. Lograron clasificarse en segundo lugar tras vencer 2-1 a Panamá en un partido que se definió hasta los últimos minutos del encuentro. Tras estos resultados sumaron 6 puntos de 9 posibles.

En tercera posición llegó el equipo africano, Ghana logró sumar 4 puntos que al menos de momento le bastan para clasificarse como uno de los mejores terceros lugares. En la primera jornada lograron vencer a Panamá 1-0; en el segundo partido se enfrentaron a la selección inglesa y aquí lograron rescatar un importante empate donde mantuvieron su portería en 0, por último enfrentaron a Croacia y aquí no lograron conseguir puntos, sin embargo, los resultados previos a este partido lo clasificarían como uno de los mejores terceros lugares.

Por último, la selección panameña no logró sumar ni un solo punto e incluso se va como la única selección que no logró anotar ni un solo gol en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De esta manera es que se dan por concluidas las posiciones del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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