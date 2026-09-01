OFICIAL: Estos son todos los mexicanos que se fueron a Europa tras el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos dejó con grandes sensaciones tras el desempeño de la Selección Mexicana de Futbol en la justa veraniega y parecía que veríamos una desbandada de compatriotas hacia el balompié del 'Viejo Continente'. Lamentablemente para el futbol mexicano, solo dos jugadores dieron el paso; Armando González y Patricio Salas.

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El primero de ellos, destacó desde su irrupción en la ofensiva del 'Rebaño Sagrado' y a pesar de no tener mucha actividad en la justa mundialista, le alcanzó para que el Olympiakos pusiera poco más de 10 millones de dólares por hacerse de su carta. Por otro lado, el caso del canterano azulcrema fue en calidad de préstamo hacia el Familicao de la Primera División de Portugal en busca de tener más minutos, algo que no iba a suceder en el cuadro de Coapa debido al regreso de Henry Martin y el fichaje de Miguel Borja.

Caso Erik Lira

Uno de los casos más sonados en el mercado de fichajes fue el del volante de la Máquina Celeste de Cruz Azul. El canterano de los Pumas se 'salió' en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y parecía que le lloverían ofertas del otro lado del charco. Tuvimos que esperar hasta el último día de transferencias para que el Monaco levantara la mano para hacerse de sus servicios y cumpliera su sueño de jugar en el futbol de Europa.

A pesar de que todo estaba encaminado, el club del Principado no desocupó a tiempo una plaza de extracomunitario y ello tiró la operación de Lira desde Cruz Azul. Ahora, parece que Lira se quedará en la Liga MX a menos que acepte alguna operación de Arabia Saudi o Rusia.