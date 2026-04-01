OFICIAL: Los COMPLICADOS partidos del América para el mes de abril

El Club América enfrentará uno de los tramos más exigentes del semestre, con partidos que lo pondrán a prueba, tanto física como mentalmente. Abril de 2026 se presenta como un auténtico desafío para el equipo de André Jardine, donde cada encuentro tendrá implicaciones directas en sus aspiraciones, tanto en la Liga BBVA MX como a nivel internacional.

El equipo de Coapa, no atraviesa su mejor torneo bajo la dirección de André Jardine, y los números lo reflejan tras 12 jornadas disputadas. América se encuentra en el límite de la zona de Liguilla (lugar ocho) con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas, un rendimiento irregular para un plantel de los más costosos de México.

Tendrá enfrentamientos ante equipos como Santos Laguna, Cruz Azul, Toluca y León, sumados a la serie de los Cuartos de Final de la Concacaf ante frente a Nashville SC, convierten este periodo en una auténtica prueba de carácter para el equipo.

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Regreso del América al Estadio Banorte vs Cruz Azul

El 11 de abril marcará un momento especial en el calendario azulcrema con el regreso al Estadio Banorte, escenario que volverá a albergar al equipo tras su remodelación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El contexto no podría ser más exigente: un Clásico Joven frente a Cruz Azul, cargado de intensidad y con una fuerte expectativa mediática por la actualidad de ambos equipos.

En un mes con cuatro partidos como local, el América deberá hacerse fuerte ante su afición si quiere sostener sus aspiraciones durante el Clausura 2026.



Sábado, 4 de abril (Jornada 13): Santos Laguna vs. Club América - Sede: Estadio TSM Corona



Santos Laguna vs. Club América - Sede: Estadio TSM Corona Sábado, 11 de abril (Jornada 14): Club América vs. Cruz Azul (Clásico Joven) - Sede: Estadio Banorte



Club América vs. Cruz Azul (Clásico Joven) - Sede: Estadio Banorte Sábado, 18 de abril (Jornada 15): Club América vs. Toluca - Sede: Estadio Banorte



Club América vs. Toluca - Sede: Estadio Banorte Martes, 21 de abril (Jornada 16): Club León vs. Club América - Sede: Estadio Nou Camp (León)



Club León vs. Club América - Sede: Estadio Nou Camp (León) Sábado, 25 de abril (Jornada 17): Club América vs. Atlas - Sede: Estadio Banorte



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Concacaf, el objetivo que falta para consolidar a Jardine

La serie de Cuartos de Final de la Concachampions contra el Nashville SC será clave para el director técnico, André Jardine. Ganar este torneo internacional es el único campeonato que le falta para coronar su gran trabajo al frente de las Águilas.

El primer partido se jugará en Estados Unidos, lo que significa un viaje pesado y un gran desgaste físico para los jugadores justo antes de enfrentar a Cruz Azul. Para el juego de vuelta, el América regresará a casa, donde estará obligado a dar su mejor esfuerzo frente a su afición para asegurar el pase a las semifinales.

Más allá del orgullo de levantar la copa, la meta principal es clara: conseguir el boleto al próximo Mundial de Clubes. Para lograrlo, el equipo necesita estar totalmente concentrado, saber manejar la presión y aprovechar cada oportunidad de gol gracias al factor de desempate de la competición, el gol de viistante.