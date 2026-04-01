Los equipos que pueden clasificarse en esta Jornada 13 a la Liguilla del Clausura 2026

Con el ‘Viernes Botanero’, con doble duelo, comienza la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que puede dar los primeros equipos clasificados para la Liguilla.

Chivas, Cruz Azul y Toluca, con una combinación de resultados, pueden ser los primeros conjuntos que aseguren un boleto para la fase final del campeonato mexicano.

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¿Qué necesita Guadalajara para clasificar a la Liguilla?

Las Chivas (30 puntos), dirigidas por el técnico argentino Gabriel Milito, se enfrentan este domingo 5 de abril en la cancha del Akron a los Pumas de la UNAM.

El Rebaño Sagrado con una victoria conseguiría su pase directo.

con una victoria conseguiría su pase directo. Con un empate tendría el boleto si Tigres, América o Juárez no consigan el triunfo o que empaten.

o no consigan el triunfo o que empaten. Hasta con una derrota estaría en la Liguilla si Tigres, América y Juárez pierden.

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a la Liguilla?

La escuadra de Nicolás Larcamón consigue su pase a la fase final si consigue los tres puntos y si dos de estos tres equipos pierden, Tigres, América o Juárez.

Cruz Azul (27 puntos) se enfrentará a Pachuca este sábado 4 de abril en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:05 horas tiempo del centro de México.

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¿Qué necesita Toluca para clasificar a la Liguilla?

Los actuales campeones de la Liga BBVA MX prácticamente conseguirán su boleto a la Liguilla si este sábado en la cancha de La Corregidora obtienen la victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro aunado a derrotas de Tigres, América y Juárez. Aunque la diferencia de puntos sería de 12 faltando cuatro partidos diferencia de goles entre Toluca (26 puntos) y los otros tres equipos es muy grande.

Por qué se toma en cuenta al conjunto de Bravos para estas combinaciones y es por la razón que tiene un juego menos que los demás y podría llegar a sumar hasta 32 puntos, los mismos que los conjuntos dirigidos por André Jardine y Guido Pizarro.

