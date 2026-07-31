Estrella de Inglaterra afirma haberse quedado dormido al ver jugar a México durante el Mundial 2026

México tuvo una de sus mejores participaciones en la historia de la Copa del Mundo en la edición 2026. Alcanzó los Octavos de Final, es decir, su quinto partido por el cambio del formato, y dio batalla hasta el último minuto contra una potencia como lo es Inglaterra. Sin embargo, una estrella del futbol inglés afirmó haberse quedado dormido mientras observaba un partido de la Selección Mexicana.

Se trata de Cole Palmer, una de las figuras del Chelsea y que sorpresivamente se quedó afuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista ofensivo fue consultado durante la pretemporada si había seguido los partidos de sus compañeros de la selección inglesa. Allí afirmó que vio algunos, pero que la diferencia horaria fue un problema.

Cole Palmer, con su festejo característico

Cole Palmer se durmió durante el México vs Inglaterra

“Sí, vi algunos. Obviamente estaba fuera y los tiempos eran un poco locos en Estados Unidos, así que fue un poco difícil, pero sí vi algunos”, fue lo que expresó el jugador de 24 años en primera instancia. Sin embargo, sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre cómo vivió el duelo entre México e Inglaterra por los Octavos de Final.

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“Lo intenté, pero me quedé dormido en el entretiempo”, fue lo que reveló Palmer sobre el duelo entre mexicanos e ingleses durante la Copa del Mundo. El principal problema que afrontó el futbolista del Chelsea fue la diferencia horaria que existe entre México y la ciudad de Londres en Inglaterra.

Cole Palmer was all of us during England's win over Mexico 😅 pic.twitter.com/KOBd4M2wVe — BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2026

Por qué Palmer se quedó dormido en el México vs Inglaterra

Además de la diferencia horaria, hay que recordar que el choque entre México e Inglaterra por los Octavos de Final debió ser retrasado una hora por la tormenta eléctrica que azotó la Ciudad de México.

El duelo estaba programado para iniciar a las 18:00 horas locales, por lo que comenzó a las 19:00 horas tras la reprogramación por el protocolo de tormentas. Sin embargo, para ese entonces, en Londres ya eran las 2:00 horas.

Aquel día, Inglaterra se había ido al descanso ganando por 2-1 y durante el complemento se definió el partido con un sufrido 3-2 a favor del equipo de Tuchel. Posteriormente, Inglaterra superó los Cuartos de Final al derrotar a Inglaterra, pero cayó en Semifinales ante Argentina. Su camino terminó al obtener la medalla de bronce al vencer a Francia en el juego por el tercer puesto.