OFICIAL: Luis Fernando Tena define su futuro profesional

Luis Fernando Tena tiene proyecto en selección para rato. El director mexicano fue renovado por el combinado guatemalteco para el siguiente ciclo mundialista tras quedarse en la orilla de clasificar a la justa internacional de Norteamérica 2026. Los buenos resultados del ganador de la medalla de oro olímpica en Londres 2012 en el cuadro centroamericano fueron suficiente para que los directivis chapines le diera nuevamente la confianza a Tena.

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección de Guatemala confirmó la noticia: ''La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad de Luis Fernando Tena, al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-2030; continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación”., menciona parte del escrito.

Nueva oportunidad, pero un obstáculo grande

El Mundial 2030 también tendrá 48 selecciones nacionales clasificadas y se podría decir que Guatemala tiene oportunidad de conseguir un boleto al torneo de combinados nacionales, pero hay un tema. Canadá, Estados Unidos y México estarán en las eliminatorias y eso reduce considerablemente las oportunidades para los otros países de la Concacaf.

Cabe recordar que, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 estos tres países antes mencionados consiguieron su pase al torneo debido a que eran anfitriones. Ahora, Luis Fernando Tena y Guatemala tendrán que cerrar filas, afinar detalles y concentrarse en el nuevo proyecto para conseguir una clasificación histórica en 2030. El 'Flaco' tendrá eliminatorias de la Concacaf, Copa Oro, Concacaf Nations League y posiblemente Copa América para establecer su proyecto nacional.

