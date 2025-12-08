ÚLTIMA HORA: Necaxa presenta a REFUERZO de cara al Clausura 2026

Los Rayos del Necaxa presentaron a su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 y con ello Martin Varini ya tiene una nueva pieza para su proyecto en Aguascalientes . Se trata de Danny Leyva, mediocampista de 22 años que llega procedente de la Major League Soccer, específicamente de los Seattle Sounders. El canterano del Tacoma Defiance tendrá su primera experiencia fuera del balompié de los Estados Unidos y buscará ser pilar en el esquema del ex director técnico de los Bravos de Juárez.

Te puede interesar: México vs Portugal: ¿Cómo y cuándo comprar boletos para ver a Cristiano Ronaldo?

A través de sus redes sociales oficiales, el club hidrocálido dio a conocer la noticia sobre la incorporación del nacido en Las Vegas, Nevada en 2003. Leyva llega como un futbolista que no tuvo muchos minutos en la última campaña con el club de Seattle, pero ello no esconde su capacidad de ir al frente. Las tres asistencias en poca actividad hablan por si solos. Cabe destacar que, los Rayos desembolsaron un millón de euros por sus servicios según el portal especializado Transfermarkt y tendrá un contrato multianual.

Ilusionados con Varini

El estratega nacido en Montevideo, Uruguay tomará las riendas del Necaxa después de la etapa de Fernando Gago y buscará poner a los Rayos en la primera plana como lo hizo en la frontera. Varini era uno de los directores técnicos más deseados en el futbol mexicano y Necaxa lo convenció con su proyecto en el año mundialista.

Ahora, será tema de pretemporada en la que Martin Varini y su cuerpo técnico definan lo que quieren en la plantilla, bajas y altas para encarar de la mejor manera el próximo semestre del futbol mexicano.