¿Cuándo es el siguiente partido de México en 8vos de Final del Mundial 2026?

México espera rival en la instancia de 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria ante Ecuador en la ronda de 16vos de Final disputado en la cancha del Estadio Ciudad de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre espera al ganador de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo, juego a disputarse este 1 de julio a las 10:00 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: VIDEO: El GOLAZO de Julián Quiñones en el México vs Ecuador del Mundial 2026

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección Mexicana ha avanzado al quinto partido del certamen. Y es que cabe recordar, que en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hubo más participantes, por lo que de momento, México ha vuelto a alcanzar los 8vos de Final, instancia en la que el equipo ha sido eliminado en ediciones anteriores.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

El siguiente juego de la Selección Mexicana en el certamen internacional será el domingo 5 de julio. El equipo del 'Vasco' Aguirre disputará su último partido en el Estadio Ciudad de México, siendo el último compromiso que recibe el país como sede compartida junto a con Estados Unidos y Canadá.

Esperando a Inglaterra o la República Democrática del Congo, el duelo del 5 de julio se va a jugar en punto de las 18:00 horas, tiempo local. El partido de 8vos de Final lo vas a poder ve EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: ATENCIÓN: Partidos de 16vos de Final del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca