OFICIAL: Otra confederación se queda sin REPRESENTANTES en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Marruecos le dijo adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Leones del Atlas 'traicionaron' su estilo propositivo y terminaron sucimbiendo ante una Francia que fue con todo al frente por el resultado. Con ello, la Confederación Africana de Futbol (CAF) se quedó sin representantes en la justa veraniega y se confirma que la UEFA por lo menos tendrá un finalista de Norteamérica 2026 (Francia vs ganador de España contra Bélgica).

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Con 22 remates intentados, nueve al arco, un penal fallado, la Francia de Didier Deschamps borró totalmente al cuadro africano que solo tuvo en Bono a su futbolista que si salió a los cuartos de final. Fue justo a la hora exacta de juego cuando apareció Kylian Mbappé con una pincelada enmlos linderos del área para abrir el marcador. Tras el tanto del ariete del Real Madrid, Marruecos se abrió y Ousmane Dembelé lo aprovechó de manera perfecta para poner el segundo del cotejo con un tiro muy esquinado.

Finalmente, de las siete selecciones nacionales aún en el torneo, seis son de la UEFA; Francia ya en semifinales, España, Bélgica, Inglaterra, Suiza y Noruega. Solamente la Argentina de Lionel Messi pertenece a otra confederación y pondrá en juego su corona el día sábado en contra de los helvéticos en un partido que pinta imperdible.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia vs Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

