ÚLTIMA HORA: Así se jugarán los Playoffs de la Temporada 2025 de la NFL

Han quedado definidos los Playoffs rumbo al Super Bowl 2026. Luego de la actividad en la Semana 18 de la Temporada 2025 de la NFL, ya conocemos a los contendientes a llegar al partido del 8 de febrero con sede en el Levi’s Stadium de California.

En la Conferencia Nacional, Seattle Seahawks fue líder de la NFC Oeste con marca de 14-3. Por su parte, Chicago Bears se hizo de la NFC Norte (11-6), mientras que Philadelphia Eagles obtuvo la cima de la NFC Este con marca de 11-6 y la NFC Sur fue de Carolina Panthers con registro de 8-9.

Por otro lado, en la Conferencia Americana los New England Patriots lideraron la AFC Este con racha de 14-3. Pittsburgh Steelers se hizo de la AFC Norte con marca de 10-7. Mientras que Jacksonville Jaguars (13-4) lideró la AFC Sur y Denver Broncos obtuvo la cima de la AFC Oeste con registro 14-3.

Playoffs de la Conferencia Nacional

Seattle Seahawks (1): Descansan el primer juego al haber temperado como líderes de la NFC.

Green Bay Packers (7) vs (2) Chicago Bears

San Francisco 49ers (6) vs (3) Philadelphia Eagles

Los Ángeles Rams (5)vs (4) Carolina Panthers

Playoffs de la Conferencia Americana

Los Angeles Chargers vs (7) vs (2) New England Patriots

Buffalo Bills (6) vs (3) Jacksonville Jaguars

Houston Texans (5) vs (4) Pittsburgh Steelers

Denver Broncos (1): Descansan por ser líderes de la AFC.

Tras la Ronda de Comodines, los ganadores de dicha serie se van a ver en la Ronda Divisional junto con los primeros lugares de cada conferencia, los partidos se van a jugar entre el 17 y 18 de enero.

Posteriormente, las Finales de Conferencia de la AFC y NFC chocarán el domingo 25 de enero para definir a los campeones de cada sector y así, citarse en el Super Bowl LX del domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.