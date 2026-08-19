Omar Villarreal reporta que Hormiga González, estaría a horas de concretar su transferencia a Europa con el Olympiacos

Armando Hormiga González estaría a una firma de dar su paso a Europa con el Olympiacos de Grecia, dejando a Chivas tras cuatro jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX. De acuerdo a Omar Villarreal, las cifras están acordadas para que el juvenil pueda iniciar su andar en el Viejo Continente.

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Villa Villa, en comunicación con el entorno del número 34 del Rebaño, afirma que por la noche del martes 18 de agosto, no dan por cerrada la negociación, pero que todo se encamina para poder concretar el fichaje.

Apunta que en sí, solo falta un SÍ de parte del cuadro rojiblanco para que termine la Hormiga González de hacer sus maletas y se encamine a un nuevo ciclo en su carrera, con uno de los equipos de mayor tradición en Grecia y que con el tiempo podrían darle una importante proyección en el balompié de Euroa si el jugador logra un importante nivel.

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Armando La Hormiga González anota ante Santos en la Jornada 11 de la Liga MX|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

El reporte completo de Omar Villarreal sobre el fichaje de Hormiga González por el Olympiacos

"Actualización Hormiga Este martes los números están prácticamente acordados por lo que todo se encamina para que Hormiga González continúe su carrera en Olympiacos La negociación se encuentra a la espera de las autorizaciones finales por parte de Chivas. A esta hora, todavía NO está cerrado, pero todos los involucrados avanzaron para que el 34 juegue en Europa", explicó Villarreal en un posteo de la red social X.

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🐜 Actualización Hormiga



Este martes los números están prácticamente acordados por lo que todo se encamina para que Hormiga González continúe su carrera en Olympiacos 🇬🇷



La negociación se encuentra a la espera de las autorizaciones finales por parte de Chivas.



A esta hora,… pic.twitter.com/O1Zn6odZvn — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 19, 2026