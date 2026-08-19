Chivas podría vender a otra figura estelar a Europa además de la Hormiga González

Chivas atraviesa horas importantes en el mercado de transferencias. Mientras la posible salida de Armando Hormiga González al Olympiacos continúa avanzando con una nueva oferta sobre la mesa, otro de los referentes del Guadalajara también comenzó a despertar interés desde el futbol europeo.

El nombre que apareció en las últimas horas fue el de Raúl Tala Rangel, portero titular del conjunto rojiblanco y una de las figuras mexicanas con mayor proyección tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, su situación todavía se encuentra lejos de una negociación cerrada.

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

Tala Rangel ya está en el radar de este club de Europa

De acuerdo con la información revelada por el periodista italiano Matteo Moretto, el Dinamo Zagreb ya se fijó en Tala Rangel e inició los primeros contactos con la directiva de Chivas para conocer las condiciones en las que podría realizarse un eventual fichaje del guardameta mexicano.

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Por ahora únicamente existen acercamientos entre ambas instituciones. El club croata busca conocer la postura del Guadalajara, además del precio y la situación contractual de Tala Rangel. El interés europeo llega en un momento especial para el portero, justo después de consolidarse como titular de Chivas y ganarse un lugar en la Selección Mexicana.

Tala Rangel y su técnica para manifestar

Dinamo Zagreb es el vigente campeón de Croacia y actualmente pelea por disputar la fase principal de la UEFA Champions League, aunque tiene asegurada la posibilidad de competir en la UEFA Europa League si no supera la eliminatoria.

La Hormiga González también podría salir de Chivas

Mientras tanto, la operación por Armando González sigue tomando fuerza. Olympiacos presentó una tercera propuesta que, de acuerdo con la información disponible, se acerca mucho más a las exigencias económicas planteadas por Chivas.

|MEXSPORT

La oferta rondaría los 15 millones de dólares entre variables y el porcentaje de la carta del atacante, por lo que la directiva rojiblanca volvió a sentarse a analizar seriamente la posibilidad de vender a una de sus máximas figuras ofensivas hacia Grecia.

Así, Chivas podría enfrentar un mercado histórico si ambas operaciones avanzan. Hoy la salida de la Hormiga parece mucho más encaminada, mientras que el interés del Dinamo Zagreb por Tala Rangel apenas comenzó con los primeros contactos.

