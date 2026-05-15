Sporting de Lisboa tiene a un portero MEXICANO de 18 años en sus reservas y con potencial para ser llamado a la Selección Mexicana

Andrés Lillini, director de selecciones inferiores de México, tiene en la mira a William Lodmell, un portero de 18 años nacido en la Ciudad de México que podría ser el futuro de la Selección Mexicana mayor gracias a sus destacadas actuaciones en el Sporting de Lisboa Sub 18.

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William Lodmell, el portero del Sporting de Lisboa que podría ser el futuro de México

William Lodmell nació el 5 de febrero del 2008 en la Ciudad de México, por lo que es elegible para jugar con la Selección Mexicana; sin embargo, también cuenta con pasaporte estadounidense gracias a su padre, senegalés por su madre y portugués por criterios de residencia.

El juvenil guardameta ha pasado por las academias del París Saint Germain (PSG) y actualmente se encuentra en el Sporting de Lisboa en donde ya ha disputado partidos con el equipo Sub 23.

A pesar de tener varias opciones de donde escoger al momento de jugar internacionalmente, Lodmell se ha decantado por representar a los Estados Unidos tras disputar partidos con las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-18.

Sin embargo, la Selección Mexicana ha tenido acercamientos con el guardameta para buscar convencerlo de cambiar en algún momento de aires, una propuesta que implicaría también un cambio de federación.

El guardameta, que se encuentra en el conjunto lusitano desde el 2019, tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta el 2028, por lo que buscará hacerse de un lugar en el primer equipo en donde actualmente defienden la portería Rui Silva y Joao Virgínia.

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