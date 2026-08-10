ÚLTIMA HORA: Chelsea cerca de cerrar el fichaje de seleccionado nacional

Según información de Tom Gobert, el Chelsea estaría cerca de firmar el fichaje de Vicente 'Vini' Garcia, actualmente su carta le pertenece al LA Galaxy de la MLS y ya estarían en pláticas para finalizar los términos de la contratación.

¿Cuánto costaría el fichaje de Vini García para el Chelsea?

A sus 16 años de edad, Vini tiene un valor estimado que ronda en los 3 millones de dólares más variables, esto significaría uno de los fichajes mexicanos mejor valuados hablando desde la edad del jugador. Es importante mencionar que Vini se uniría al equipo londinense en cuanto cumpla 18 años de edad.

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¿Qué ha jugado Vini con la selección mexicana?

Pese a que en la actualidad se encuentra con la selección estadounidense sub 17, Vini ya disputó varios torneos con la selección mexicana, incluso en 2024 quedó campeón de la Super Copa 2024; el equipo de Andres Lillini deberá trabajar para que el mediocampista mexicano regrese a las infereriores con la selección mexicana y no se decida en aceptar las cpnvocatorias con Estados Unidos.

Desde hace 6 años Vini juega para la Academia del LA Galaxy y desde entonces su proceso ha sido llevado con el equipo de la MLS.

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