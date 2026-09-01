OFICIAL: Santos Laguna ficha a DELANTERO del América con pasado en el futbol de Europa

Santos Laguna tiene nuevo delantero para el Torneo Apertura 2026 y llega procedente del Club América; Esteban Lozano. El futbolista mexicano de 23 años llega en calidad de préstamo con opción a compra a las filas de los 'Guerreros' y buscará ser la solución a la ofensiva del cuadro de Renato Paiva. Cabe recordar que, el ariete ya tiene experiencia en el futbol del 'Viejo Continente' tras su paso por el Sporting de Gijón en la segunda divisón de España.

Te puede interesar: Las conmovedoras palabras de Ícaro Da Conceição tras su gol con el Club América

A través de las redes sociales, el cuadro de Torreón le dio la bienvenida a su nueva pieza: ''Esteban Lozano llega a La Laguna para convertirse en un nuevo Guerrero. Delantero de gran fortaleza física y presencia en el área, preparado para disputar cada balón y dejarlo todo por nuestros colores. ¡Bienvenido a Club Santos Laguna, Esteban!'', destacó el tweet.

Menos de un gol por partido

Lozano llegará en un momento cumbre para los Guerreros, equipo que suma un punto tras seis jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026 y que tiene un grave problema a la ofensiva. De momento, Santos Laguna registra cuatro tantos anotados en poco más de 540 minutos disputados.

Finalmente, Renato Paiva tendrá una nueva opción en el ataque la cual de momento encabeza Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y en el que poco a poco levantan la mano Eduardo Aguirre, Tahiel Jiménez y Luis Ángel Gómez.