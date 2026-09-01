Las conmovedoras palabras de Ícaro Da Conceição tras su gol con el Club América

El Club América consiguió una victoria importante en la Jornada 6 del Apertura 2026. Las Águilas derrotaron 2-0 a Puebla y uno de los protagonistas de la noche fue Ícaro Da Conceição, quien consiguió su primer gol con el equipo y después compartió unas palabras dedicadas a las personas que lo acompañaron durante su carrera.

Ícaro Da Conceição marcó su primer gol con América

Ícaro Da Conceição no se olvidará más de ese día. El futbolista brasileño apareció en el marcador durante el encuentro frente a Puebla y consiguió su primera anotación desde que llegó al Club América.

El gol llegó al minuto 23 y permitió que las Águilas tomaran ventaja en el Estadio Banorte. Da Conceição aprovechó la oportunidad y con su definición consiguió abrir un partido que posteriormente terminó con victoria para el conjunto dirigido por Guillermo Almada.

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Para el atacante, la anotación representó un momento esperado desde su llegada al futbol mexicano. Además de contribuir al resultado, pudo estrenarse como goleador del América frente a la afición azulcrema.

¡Muchas felicidades, Ícaro! 🥹🫶



Esto es solo el comienzo de una gran historia por escribir... 💙💛 pic.twitter.com/XVFwksPV4P — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2026

Las conmovedoras palabras de Ícaro Da Conceição

Después del encuentro, Ícaro Da Conceição habló frente a las cámaras del Club América sobre lo que significó marcar su primer gol. El brasileño explicó que estaba feliz por lo ocurrido y decidió dedicar la anotación a las personas más cercanas a él.

“Muy feliz con todo, lo que viví aquí en esta cancha hoy… quiero dedicar este gol a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y a todos los aficionados que salen de su casa para apoyarnos. Es para todos ellos, estoy muy feliz. ¡Vamos América!”, expresó.

|Crédito: @AmericaFemenil / X

Da Conceição recordó a su familia y también a los aficionados que acompañan al equipo durante los partidos. El festejo tuvo así un significado especial más allá del resultado conseguido ante Puebla.

América suma tres puntos ante Puebla

Con este resultado, el América continuó con su camino en el Apertura 2026 bajo las órdenes de Guillermo Almada. La actuación ante Puebla también permitió que Da Conceição viviera una de sus primeras noches importantes con la playera azulcrema.

