OFICIAL: Así se jugaran los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Este jueves 19 de marzo quedaron definidos los Cuartos de Final de la Concachampions 2026, torneo en el que sobreviven cuatro equipos mexicanos que se enfrentarán contra rivales de la Major League Soccer (MLS).

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Así se jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf llega a su ronda definitiva y este jueves 19 de marzo se disputaron los últimos dos partidos de los Octavos de Final que definieron a los clubes que avanzaron a la siguiente ronda.

Toluca, Cruz Azul, América y Tigres son los equipos mexicanos que se mantienen con vida en el torneo y se enfrentarán a clubes de la MLS, por lo que podríamos tener una semifinal exclusivamente con equipos de la Liga BBVA MX, en caso de que todos logren superar sus respectivas eliminatorias.

Sin embargo, el sueño de ver a Lionel Messi en el Estadio Azteca se esfumó tras la eliminación del Inter Miami ante el Nashville, por lo que ahora el Club América se medirá ante los 'Boys in Gold'.

Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Toluca vs Los Angeles Galaxy

Cruz Azul vs LAFC

América vs Nashville

Tigres vs Seattle Sounders

Toluca y Cruz Azul recibirán los juegos de Ida como locales y tendrán que cerrar en Los Ángeles, California, ante Galaxy y LAFC, respectivamente.

Por su parte, América y Tigres tendrá la ventaja de cerrar en casa sus series ante Nashville y Seattle Sounders.

La Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputarán entre el 7 y 9 de abril, mientras que los compromisos de Vuelta se jugarán del 14 al 16 del mismo mes.

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