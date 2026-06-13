OFICIAL: Selección Nacional obtiene su primer punto en la historia de los mundiales

La selección nacional de Catar logró rescatar un valioso empate de último minuto frente a su similar de Suiza, en un encuentro donde el conjunto europeo impuso sus condiciones y mantuvo una clara superioridad durante la mayor parte del tiempo. A pesar del dominio suizo en la posesión y en la generación de peligro, la resiliencia del equipo asiático rindió frutos en el final del partido.

Cuando el cronómetro y el marcador parecían sentenciar una derrota, Boualem Khoukhi apareció al minuto 93 para perforar la red rival, decretando el empate definitivo y desatando la euforia en el banquillo catarí, dirigido por Julen Lopetegui.

Este resultado tiene un peso histórico y anímico fundamental para Catar. Se trata de su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un escenario al que regresan buscando redención tras su debut como país anfitrión. En aquella ocasión, el equipo se despidió del certamen sin lograr sumar un solo punto, por lo que este empate no solo rompe esa racha negativa, sino que demuestra un notable crecimiento competitivo en la máxima justa del fútbol internacional.

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Próximos compromisos de Catar en el Mundial 2026

Para continuar con sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, el combinado catarí deberá mantener el momento anímico y corregir los desajustes defensivos mostrados ante Suiza. Sus siguientes dos partidos en la fase de grupos (Grupo B) son los siguientes:



Jornada 2: Catar vs Canadá

Jornada 3: Catar vs Bosnia

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