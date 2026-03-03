A 100 días del Mundial 2026: los 100 gigantes que hicieron eterna la Copa del Mundo
De Pelé a Messi, un recorrido por las leyendas que marcaron la historia del torneo más grande del planeta. Ya falta menos para una nueva Copa del Mundo
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