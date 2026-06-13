México y Corea del Sur se enfrentarán en la segunda jornada del Grupa A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por el liderato, ya que de momento ambos suman 3 puntos, aunque es el combinado azteca el que las lleva de ganar por la diferencia de goles. Sin embargo, Johan Vásquez tendrá un duro reto que es el de contener a 2 jugadores que se le pueden complicar. Incluso uno podría ser compañero de Armando González.

Los 2 jugadores que podrían complicar a Johan Vásquez

1. Hwang In-beom: El mediocampista del Feyenoord es pieza clave tanto en su club como en la selección. Debido a su posición, defiende como ataca, por lo que es un pilar del país asiático al recuperar balones y asociarse al ataque. Prueba de ello, su gol que le dio vida a su nación para que pudiera remontar y ganarle por marcador de 2-1 a Chequia.

Los 2 jugadores de Corea del Sur que podrían complicar a Johan Vásquez en el partido contra México|Korea Football

2. Son Heung-min: El jugador del LAFC es la estrella más grande de Corea del Sur, gracias a su talento que lo ha llevado a estar en clubes top, como lo fue Tottenham. Para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, el asiático es el capitán y baluarte del ataque, por lo que Johan deberá estar atento, ya que una posible genialidad podría cambiar el partido.

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México vs. Corea del Sur por el liderato del Grupo A

Las selecciones mexicana y coreana se enfrentarán el jueves 18 de junio en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Guadalajara, en un partido que será clave, pues de ganar, el equipo azteca amarraría su pase a la ronda final.

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