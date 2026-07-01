OFICIAL: Las selecciones eliminadas HOY martes 30 de junio del Mundial 2026

Se acabó el sueño mundialista para tres selecciones más este martes 30 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Costa de Marfil, Suecia y Ecuador no seguirán en la competición tras caer con Noruega, Francia y México respectivamente. Con ello, los octavos de final poco a poco toman forma y ya hay dos cruces confirmados; Canadá vs Marruecos y Paraguay contra Francia.

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El conjunto nórdico sufrió de más con el cuadro africano, sin embargo, Haaland apareció a minutos del silbatazo final y anotó el tanto del gane. Por otro lado, Francia goleó a Suecia con una extraordinaria actuación de Kylian Mbappé y finalmente, México hizo valer la localía y eliminó a Ecuador en un partido inolvidable con un 2-0 cortesía de Julián Quiñones y Raúl Alonso Jiménez que sentenciaron el compromiso.

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Finalmente, los pupilos de Javier Aguirre estarán atentos a lo que suceda en Atlanta en el duelo entre la Selección de Inglaterra y su similar de República Democrática del Congo, del cual saldrá su rival en octavos de final. Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este juego a partir de las 10:00 am por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

