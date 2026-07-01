OFICIAL: Las selecciones eliminadas HOY martes 30 de junio del Mundial 2026
Costa de Marfil peleó todo lo que pudo contra la Erling Haaland y su Noruega, Suecia cayó con Francia y la Selección Mexicana eliminó a Ecuador.
Se acabó el sueño mundialista para tres selecciones más este martes 30 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Costa de Marfil, Suecia y Ecuador no seguirán en la competición tras caer con Noruega, Francia y México respectivamente. Con ello, los octavos de final poco a poco toman forma y ya hay dos cruces confirmados; Canadá vs Marruecos y Paraguay contra Francia.
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El conjunto nórdico sufrió de más con el cuadro africano, sin embargo, Haaland apareció a minutos del silbatazo final y anotó el tanto del gane. Por otro lado, Francia goleó a Suecia con una extraordinaria actuación de Kylian Mbappé y finalmente, México hizo valer la localía y eliminó a Ecuador en un partido inolvidable con un 2-0 cortesía de Julián Quiñones y Raúl Alonso Jiménez que sentenciaron el compromiso.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- Francia 3-0 Suecia
- México 2-0 Ecuador
Finalmente, los pupilos de Javier Aguirre estarán atentos a lo que suceda en Atlanta en el duelo entre la Selección de Inglaterra y su similar de República Democrática del Congo, del cual saldrá su rival en octavos de final. Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este juego a partir de las 10:00 am por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana