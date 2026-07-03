OFICIAL: Las selecciones que fueron ELIMINADAS HOY jueves 2 de julio del Mundial 2026

Adiós a la escena de ver a Luka Modric peleando por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro croata cayó con la frente en alto ante Portugal y así, se despide de Norteamérica 2026. La misma suerte la corrieron Austria y Argelia ante España y Suiza respectivamente. Con ello, Cristiano Ronaldo y el cuadro luso siguen vivos en la justa veraniega al igual que la Furia Roja, combinado que lució en Los Angeles contra los pupilos de Ralf Ragnick.

Te puede interesar: Federico Valverde rompió el silencio tras la polémica del cambio de Bielsa en Uruguay: “Fracaso”

A última hora, los suizos fueron más que los argelinos en Vancouver, Canadá en un partido sumamente parejo y aseguraron su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Colombia o Ghana pelearán por citarse con los helvéticos en la siguiente ronda en un cotejo que pinta de poder a poder.



España 3-0 Austria

Portugal 2-1 Croacia

Argelia 0-2 Suiza

Octavos de final al momento

Canadá vs Marruecos (4 julio, Houston)

Paraguay vs Francia (4 julio, Philadelphia)

Brasil vs Noruega (5 julio, Nueva York/New Jersey)

México vs Inglaterra (5 julio, Ciudad de México)

Estados Unidos vs Bélgica (6 julio, Seattle)

Portugal vs España (6 julio, Arlington)

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza vs Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

