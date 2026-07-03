OFICIAL: Las selecciones que fueron ELIMINADAS HOY jueves 2 de julio del Mundial 2026
Austria no pudo ante un conjunto ibérico imperial, la Croacia de Luka Modric cayó de último minuto con Portugal y Argelia luchó, sin embargo, fue eliminado por Suiza.
Adiós a la escena de ver a Luka Modric peleando por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro croata cayó con la frente en alto ante Portugal y así, se despide de Norteamérica 2026. La misma suerte la corrieron Austria y Argelia ante España y Suiza respectivamente. Con ello, Cristiano Ronaldo y el cuadro luso siguen vivos en la justa veraniega al igual que la Furia Roja, combinado que lució en Los Angeles contra los pupilos de Ralf Ragnick.
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A última hora, los suizos fueron más que los argelinos en Vancouver, Canadá en un partido sumamente parejo y aseguraron su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Colombia o Ghana pelearán por citarse con los helvéticos en la siguiente ronda en un cotejo que pinta de poder a poder.
- España 3-0 Austria
- Portugal 2-1 Croacia
- Argelia 0-2 Suiza
Octavos de final al momento
- Canadá vs Marruecos (4 julio, Houston)
- Paraguay vs Francia (4 julio, Philadelphia)
- Brasil vs Noruega (5 julio, Nueva York/New Jersey)
- México vs Inglaterra (5 julio, Ciudad de México)
- Estados Unidos vs Bélgica (6 julio, Seattle)
- Portugal vs España (6 julio, Arlington)
16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
Canadá 1-0 Sudáfrica
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
España 3-0 Austria
Suiza vs Argelia
Portugal 2-1 Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana