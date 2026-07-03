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OFICIAL: Las selecciones que fueron ELIMINADAS HOY jueves 2 de julio del Mundial 2026

Austria no pudo ante un conjunto ibérico imperial, la Croacia de Luka Modric cayó de último minuto con Portugal y Argelia luchó, sin embargo, fue eliminado por Suiza.

Eliminadas Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Adiós a la escena de ver a Luka Modric peleando por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuadro croata cayó con la frente en alto ante Portugal y así, se despide de Norteamérica 2026. La misma suerte la corrieron Austria y Argelia ante España y Suiza respectivamente. Con ello, Cristiano Ronaldo y el cuadro luso siguen vivos en la justa veraniega al igual que la Furia Roja, combinado que lució en Los Angeles contra los pupilos de Ralf Ragnick.

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A última hora, los suizos fueron más que los argelinos en Vancouver, Canadá en un partido sumamente parejo y aseguraron su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Colombia o Ghana pelearán por citarse con los helvéticos en la siguiente ronda en un cotejo que pinta de poder a poder.

  • España 3-0 Austria
  • Portugal 2-1 Croacia
  • Argelia 0-2 Suiza

Octavos de final al momento

  • Canadá vs Marruecos (4 julio, Houston)
  • Paraguay vs Francia (4 julio, Philadelphia)
  • Brasil vs Noruega (5 julio, Nueva York/New Jersey)
  • México vs Inglaterra (5 julio, Ciudad de México)
  • Estados Unidos vs Bélgica (6 julio, Seattle)
  • Portugal vs España (6 julio, Arlington)

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza vs Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

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