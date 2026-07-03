Federico Valverde rompió el silencio tras la polémica del cambio de Bielsa en Uruguay: “Fracaso”

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó fuertes repercusiones dentro del plantel. Después de varios días de silencio, Federico Valverde decidió hablar públicamente por redes sociales ante la polémica del cambio de Marcelo Bielsa en el último partido ante España.

Federico Valverde publicó un mensaje en redes sociales para asumir responsabilidades por la eliminación. El mediocampista uruguayo también quedó en el centro de las críticas después de haber sido sustituido por el “Loco” Bielsa al minuto 56 frente a España, partido en el que Uruguay necesitaba al menos un empate para mantener opciones de clasificar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay’s Darwin Nunez, Federico Valverde and Rodrigo Aguirre look dejected after the match as Uruguay are eliminated from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

Federico Valverde habló tras la eliminación de Uruguay

“Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví”, escribió el futbolista del Real Madrid. El mediocampista recordó además la eliminación sufrida y reconoció que todavía le afecta ese recuerdo. “Sé que hay una parte de mí que posiblemente nunca logre superar otra eliminación en primera ronda”, agregó Valverde.

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Federico Valverde asumió el “fracaso” de Uruguay

Dentro del mensaje, el mediocampista fue directo sobre su rendimiento y el resultado del equipo. “Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes”, publicó.

Crédito: Mexsport

Valverde también dejó una de las frases más fuertes de todo el comunicado. “Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura”, expresó. A pesar de eso, dejó claro que no piensa alejarse de la selección uruguaya después de la eliminación.

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Federico Valverde aseguró que seguirá comprometido con Uruguay pese al golpe sufrido en el torneo. “Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida”, afirmó el futbolista.

Crédito: Mexsport

El mediocampista cerró su mensaje con una promesa a la afición uruguaya. “No sé ni cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”, sentenció después de la eliminación en fase de grupos.

Los resultados de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Uruguay 1 - 1 Arabia Saudita

Uruguay 2 - 2 Cabo Verde

Uruguay 0 - 1 España

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