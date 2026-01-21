OFICIAL: Sergio Bueno regresa a dirigir a la Liga BBVA MX tras 8 años de ausencia

Sergio Bueno fue anunciado como nuevo entrenador del Mazatlán FC por lo que resta del Clausura 2026. El técnico regresa a dirigir en la Liga BBVA MX tras más de 8 años de ausencia, pues su último club en el máximo circuito fue Jaguares de Chiapas; sin embargo, descendió en verano de 2017. Su más reciente incorporación en el futbol es en la Tercera División al ser dueño del Colima .

El entrenador de 63 años fue el elegido para enderezar al club de los malos resultados, pues en lo que va del Clausura 2026 ha cosechado 3 derrotas al hilo. Bueno Rodríguez suplirá a Christian Ramírez, quien regresará a sus funciones como director técnico de juveniles. Conoce el día en que Sergio estuvo a punto de ir a Chivas, pero se decantó por Santos Laguna.

El entrenador de 63 años es el elegido para dirigir al Mazatlán FC lo que resta del Clausura 2026.

“Mazatlán FC le da la bienvenida al profesor Bueno, deseándole éxito en esta encomienda al frente de nuestro equipo”, informó el club en un comunicado que difundió en todas sus redes sociales.

Bueno Rodríguez no llegará solo al Puerto, pues su cuerpo técnico lo incorporará René Isidoro García como auxiliar y Alberto Pedroza como preparador físico, 2 hombres con los cuales ya ha trabajado en otros clubes.

El regreso de Sergio Bueno a la Liga BBVA MX

Sergio Bueno es un director técnico con experiencia en el futbol mexicano. Inició su carrera en los banquillos al lado de Rubén Omar Romano en Celaya, club del cual fue el técnico años después. Debido a su gran trabajo fue contratado por Santos Laguna.

El técnico también dirigió a Atlas, Atlante, Cruz Azul, Morelia, León, Veracruz, Necaxa y Puebla, por mencionar algunos. Su último club en la Liga BBVA MX fue Jaguares de Chiapas, al cual no pudo salvar y descendió en verano de 2017.

Un año después, Sergio tomó las riendas de los Potros de Hierro en la Liga de Expansión MX hasta verano de 2018 y durante 6 años estuvo fuera del futbol. Fue a principios de 2024 que regresó, pero en esta ocasión para ser dueño y técnico del Colima FC, equipo de la Liga Premier; es decir, Tercera División.

Más de 8 años han pasado desde que dirigió su último partido en Primera División y ahora es el conjunto de Mazatlán FC que le da la oportunidad de regresar a las “grandes ligas”.