OFICIAL: Tigres renueva a la ESTRELLA de su proyecto deportivo hasta el 2027

Tigres, a través de sus redes sociales, confirmó la renovación de su director técnico, Guido Pizarro, que de acuerdo con distintos reportes, continuará al frente del equipo hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión respalda el proyecto deportivo encabezado por el argentino, quien asumió el cargo en pleno Clausura 2025 tras la salida de Veljko Paunović, marcando el inicio de una nueva etapa en el club.

A un año de haber tomado el banquillo, el estratega ha vivido un proceso de consolidación que incluyó decisiones importantes, como su retiro como jugador para asumir de inmediato la dirección técnica. Su gestión ha estado marcada por la transición generacional del plantel, donde referentes históricos como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se acercan al final de sus carreras.

Tigres alcanzó la Final del Apertura 2025 en el primer torneo completo de Pizarro como entrenador, aunque terminó cayendo ante Toluca en una dramática tanda de penales que se extendió hasta los 24 disparos.

Para el Clausura 2026, el equipo ha mostrado irregularidad, ubicándose en la séptima posición con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Pese a ello, la directiva mantiene su confianza en el proyecto, destacando la estabilidad que comienza a recuperar el club tras varios cambios en el banquillo desde la salida de Ricardo Ferretti en 2021. Con la renovación, Tigres apuesta por la continuidad y por consolidar un proceso que combine resultados inmediatos con el desarrollo de nuevas generaciones.

Te puede interesar: CONFIRMADO: ¿Cuál es la Selección Nacional con mayor probabilidad de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

¿Qué logros ha alcanzado Guido Pizarro con Tigres?

Como futbolista, Guido Pizarro se convirtió en un símbolo de Tigres y pieza clave de su época más exitosa. Capitán y líder en el mediocampo, conquistó cuatro títulos de Liga BBVA MX, una Liga de Campeones de la Concacaf y diversos campeonatos nacionales e internacionales. Su legado no solo se mide en trofeos, sino en su liderazgo, formando junto a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac la base de uno de los equipos más dominantes del futbol mexicano.

Ya como entrenador, ha mantenido a Tigres competitivo desde su llegada en 2025. En su primer torneo completo llevó al equipo a la Final del Apertura 2025. Además, ha sostenido al club en la pelea internacional, con participación destacada en la Concacaf Champions Cup 2026, y registra números sólidos en sus primeros 60 partidos oficiales, con 27 victorias, 19 empates y 14 derrota.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! La FIFA probará nueva regla de fuera de juego en la Premier League