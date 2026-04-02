CONFIRMADO: ¿Cuál es la Selección Nacional con mayor probabilidad de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el sitio especializado en predicciones tanto políticas como deportivas, Kalshifutbol, tras la última Fecha FIFA y a medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, España se posiciona como la principal favorita para conquistar el torneo, con un 18% de probabilidad de éxito en sus simulaciones.

La regularidad e España en competiciones recientes, así como la solidez de su proyecto deportivo, han sido factores determinantes para que los modelos predictivos la sitúen en la cima.

La selección española encabeza las probabilidades con un 17% de posibilidades de levantar el trofeo, superando a otras potencias tradicionales. Por detrás aparece Francia con un 12%, misma cifra que Inglaterra, en una muestra del dominio europeo en los modelos de simulación. Más atrás se ubica Argentina con un 10%, seguida de Brasil con 9%, Portugal con 8% y Alemania con un 5%.

Las selecciones europeas llegan con ventaja en cuanto a consistencia, profundidad de plantilla y rendimiento reciente en torneos internacionales. España, en particular, ha logrado consolidar un proyecto competitivo que la posiciona como el rival a vencer desde la fase inicial.



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¿Cuál es el camino de España durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En cuanto a su camino en la fase de grupos, el conjunto español disputará sus primeros dos encuentros en territorio estadounidense antes de trasladarse a México para cerrar esta etapa.



15 de junio de 2026: España vs. Cabo Verde — Estadio Atlanta (EE. UU.)

21 de junio de 2026: España vs. Arabia Saudita — Estadio Atlanta (EE. UU.)

26 de junio de 2026: Uruguay vs. España — Estadio Guadalajara (México)

Con la expansión a 48 selecciones, el torneo de 2026 introduce la ronda de dieciseisavos de final, lo que obliga a los equipos a disputar una fase eliminatoria más extensa. Para aspirar a su segunda estrella, la plantilla encabezada por figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Rodri deberá superar cinco compromisos a vida o muerte: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Dependiendo de su posición en la fase de grupos, el cuadro del torneo definirá su recorrido, que podría llevarlos por distintas sedes en Estados Unidos, Canadá o México. El objetivo es claro: sostener ese 18% de probabilidad que hoy los coloca como favoritos y asegurar su presencia en la gran final del 19 de julio de 2026, a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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