¡ÚLTIMA HORA! La FIFA probará nueva regla de fuera de juego en la Premier League

La FIFA dio un paso importante hacia una posible revolución en el futbol con la implementación de una prueba piloto que busca modificar la regla del fuera de juego. La iniciativa, impulsada por Arsène Wenger, comenzará a evaluarse en un entorno profesional a partir de abril de 2026, con el objetivo de hacer el juego más dinámico y reducir las polémicas arbitrales.

El experimento se llevará a cabo en la Canadian Premier League, elegida como laboratorio por ofrecer condiciones competitivas controladas. La decisión se tomó tras la asamblea anual de la International Football Association Board, donde se discutieron medidas para mejorar el ritmo de los partidos y optimizar el uso de la tecnología en el arbitraje.

Este proyecto busca responder a una de las principales críticas del futbol moderno: los fueras de juego milimétricos sancionados con ayuda del VAR. La intención es devolver protagonismo al ataque, generar más claridad en las decisiones y disminuir las interrupciones constantes que afectan el flujo natural del juego.

Desde la FIFA destacan que esta fase de prueba permitirá analizar el impacto real de la medida en aspectos clave como la cantidad de goles, la fluidez de los partidos y la comprensión de las decisiones arbitrales tanto para jugadores como para aficionados.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Las Selecciones Nacionales que jugarán en el Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿En qué consiste la nueva 'Ley Wenger'?

La modificación propone un cambio radical en el criterio del fuera de juego. A diferencia de la regla actual, donde basta con que una parte del cuerpo esté adelantada para sancionar la infracción, ahora el atacante solo será marcado en fuera de lugar si su cuerpo está completamente por delante del penúltimo defensor.

Esto introduce el concepto de “luz total”, es decir, debe existir un espacio visible entre el delantero y el defensor para invalidar la jugada. Si cualquier parte del cuerpo con la que se puede marcar gol permanece en línea, el jugador seguirá habilitado, favoreciendo así el futbol ofensivo y reduciendo decisiones extremadamente ajustadas.

Te puede interesar: La prensa de Estados Unidos pone por encima de México a Egipto, Ecuador y Corea del Sur, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un VAR estilo NFL

Además del cambio en el fuera de juego, el ensayo incluirá un nuevo modelo de videoarbitraje. En lugar de revisiones automáticas constantes, se implementará un sistema de “desafíos” en el que los entrenadores podrán solicitar revisiones en jugadas específicas.

Cada equipo contará con un número limitado de oportunidades para pedir la revisión de acciones determinantes como goles, penales, tarjetas rojas o errores de identidad. Para hacerlo, deberán entregar una tarjeta al cuarto árbitro inmediatamente después de la jugada, evitando interrupciones prolongadas.

Este sistema busca simplificar el uso del VAR, reducir su intervención directa en el juego y devolver mayor autoridad al árbitro central, manteniendo al mismo tiempo una herramienta tecnológica para corregir errores claros.

Te puede interesar: Lamine Yamal explota en redes sociales por cánticos racistas “Una falta de respeto y algo intolerable”