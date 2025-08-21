OFICIAL: Tigres vende a una de sus grandes leyendas activas al futbol extranjero

Jacqueline Ovalle, atacante mexicana ha sido transferida procedente de Tigres Femenil con destino al Orlando Pride en un movimiento histórico en el que el cuadro regiomontano reitera que es la mejor jugadora que ha estado en la Liga MX Femenil.

Tigres le desea éxito en su nueva etapa y le deja abierta la puerta con la leyenda “siempre será tu casa”.

Jacqueline Ovalle , es ahora la jugadora con el fichaje más caro en la historia de la Liga MX Femenil.

Las 10 jugadoras en transferencias más caras en Liga MX

Lizbeth Jacqueline Ovalle, es ahora la jugadora con el fichaje más caro, superando ahora a Olivia Smith quien habría estado en los 1.3 millones de dólares. En un top 10, la punta la lidera Ovalle.

Lizbeth Ovalle 1.5 MDD



Olivia Smith 1.3 MDD



Naomi Girma 1.1 MDD



Rachel Kundanaji 862 MD



Tarciane 862 MD



Bárbara Banda 740 MD



Keira Walsh 772 MD



Lily Yohannes 526 MD



Priscila Da Silva 487 MD



Mayra Ramírez 486 MD

Comunicado Oficial, Jacquie Ovalle. — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 21, 2025

Jacquie Ovalle, una leyenda para Tigres Femenil

Ovalle se marcha como capitana de Tigres Femenil y como la máxima artillera en la historia del club, con 136 goles en sus registros.

En esos ocho años ligada a Tigres femenil, Ovalle ganó seis campeonatos de Liga y tres campeón de campeones, siendo la gran leyenda del equipo felino.

El último juego de Jacqueline Ovalle, ¿cuándo y dónde será con Tigres?

Ovalle estará por última ocasión en el Volcán, el viernes 22 de agosto en el duelo de estrellas de la Liga MX ante el Barcelona, encuentro que será el gran marco para su adiós.

El comunicado de Tigres sobre la venta de Ovalle

Club Tigres informa que, tras ocho años de defender con orgullo la camiseta de Tigres Femenil, Jacqueline Ovalle se va de las Amazonas para continuar su carrera en el Orlando Pride de la NWSL, que ha adquirido sus derechos federativos.

Se trata de una venta histórica no solo para nuestra institución, sino también para el futbol mexicano y el futbol mundial, al concretarse la transferencia de quien ha sido reconocida ampliamente como la mejor jugadora de la Liga MX Femenil.

Ovalle se despide como capitana y máxima goleadora histórica del club, con 136 tantos en su registro. Con Tigres Femenil conquistó seis títulos de Liga y tres Campeón de Campeones, consolidándose como referente indiscutible de la primera gran era del equipo.

Esta operación se suma a las transferencias internacionales de la estadounidense Mia Fishel, al Chelsea; de la nigeriana Uchenna Kanu, al Racing Louisville FC o de la sueca Evelyn Ijeh, al AC Milán, reafirmando el papel de Tigres Femenil como pionero en el desarrollo y proyección global de talento femenino.

La Maga pisará por última ocasión El Volcán Universitario el próximo viernes 22 de agosto, en el Duelo de Estrellas de la Liga MX Femenil ante el FC Barcelona, partido en el que podrá despedirse de toda la afición de Tigres Femenil y del futbol mexicano que acuda a ese encuentro.

El Club Tigres reconoce y agradece profundamente el legado de Jacqueline Ovalle, una jugadora histórica que siempre será parte de la esencia de nuestras Amazonas.

Le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional, seguros de que continuará inspirando dentro y fuera de la cancha.

¡Gracias, Jacquie! Tu historia con las Amazonas será eterna y Tigres Femenil siempre será tu casa.